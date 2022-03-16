Kaan Sezyum: Gençlerin çalınan hayalleri ne olacak?

Çekirge sürüsünün terk ettiği tarlalar gibi önce bir yağmur bekleyeceğiz herhalde. Topraklarımızı canlandıracak, denizlerimi tekrardan maviye döndürecek gücümüz var. Ülke olmak kolay değil. Cildinde yaralar olan bir hasta gibi önce yediklerimize dikkat edeceğiz, sonrasında da ağır ağır iyileşeceğiz.

Peki gençlerin çalınan hayalleri ne olacak? Gidenler gidecek, kalanlar geride kalacak. Yeni hayaller üreteceğiz, yeni ağaçlar yeşerteceğiz. Tabii yanan ağaçların yerine yenisini ekince orman oluşmuyor. Cehaleti medeniyetle silip atacağız tozlu camlarımızdan. Sonra da gazete kâğıtlarıyla kalan nemi buharı sileriz. Olur bu iş. İnşallah.

Kaan Sezyum’un yazısı