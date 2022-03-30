Kaan Sezyum: Geçiş garantileri öyle acımasız ki, içinde neredeyse gerçeklikle hiçbir bağlantı yok

O esnada ulaştırmadan sorumlu süpersonik bakanımız, 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden dün 6 bin aracın geçtiğini açıkladı. Karaismailoğlu, “’Çanakkale Köprüsü’nden o kadar araç geçer mi’ diyorlar. Zamanı geldiğinde geçecektir. Dün 6 bin araç geçti” dedi…

“Zamanı geldiğinde” mi? Bakanım hayırdır, neden zamansız bir şekilde köprülendik demiyor kimse… Zaten bu geçiş garantisi sayıları da öyle bir acımasız ki, içinde neredeyse gerçeklikle hiçbir bağlantı yok. 6 bin araç nerede 45 bin araç nerede? 7.5 kat fark var. Yani bizim yetkililerimiz firmaya diyor ki “Ben buradan 1 kişi geçecekse, sana 7.5 yazacağım, üzerine bir de bunu sana dövizle ödeyeceğim kafan rahat olsun”…

Zafer Havalimanı’nı geçen yıl 7 bin 235 yolcu kullandı. Toplam yolcu garantisi ise 1 milyon 279 bin 352’ydi. Bu yıl havalimanına, geçen yıldan akıllanılmayıp 1 milyon 317 bin kişilik biraz daha ikramlı bir garanti verildi.

Kaan Sezyum’un yazısı