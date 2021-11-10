Kaan Sezyum: Evet, artık bir hayalim var

Evet, artık bir hayalim var. Güzel günler göreceğiz gibi geliyor. Yıllardır güzel günler göreceğini hayal etmiş insanlar. Zaten birilerinin dediği gibi insanoğlu hayallerde yaşıyor geleceği. Belki de geleceği önce hayal etmek, sonra da yaşamak nasip olur. Daha güzel bir dünya mümkün. Zaten çatırdayan iktidarın vasıfsız tasarımı kötücül ve varaklı tahtı artık o koca kıçlarını taşıyamıyor hükümdarların. Kendilerini şişirdikçe şişirdiler, artık ağırlıklarını taşıyamıyorlar. Her an düşecek gibi, dengede durmada zorlanan bir dev karanlığa tanık oluyoruz.

Sadece biz de tanık olmuyoruz bütün bu olana bitene. Ne kadar inkâr edilse de batmaz denen gemiler batıyor. Şu anda güvertede fareler koro halinde birbirlerini satıyor. Gemi battıkça batıyor, kaptan zaten o kadar irileşmiş ki kaptan köşkünde mahsur kalmış. Çıkamıyor.

Kaan Sezyum’un yazısı