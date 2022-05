Kaan Sezyum: Dev bir çekirge istilası altında gibiyiz

Tabii arada güzel şeyler de oluyor. “Enflasyonu yüreğimizle düşüreceğiz” diyen bakan geliştirdik. Kafamızı kuma gömerek ekonomiyi düzelteceğimizi sanıyoruz. Türkiye neyse ki önümüzdeki yıllarda İslami finans merkezi olacakmış. Mahalle aralarında bekleyen arsalar, hızlı bir şekilde yapılaştırılacakmış. Her yere konut dökerek, konut fiyatlarıyla mücadele edilecekmiş. Her yere beton dökme şakasını yapmanın zamanı çoktan geçmiş. Görebildiğiniz iki tane çimen varsa fotoğrafını çekin, sonu Salda Gölü gibi olacak çünkü. Salda Gölü de jilet gibi oldu. Özel ihtimam gösterecek tayfa, gerçekten sözünü tuttu, dünyanın en değerli alanlarından birini kuruttuk. Dev bir çekirge istilası altında gibiyiz. Ne var, ne yok, her şeyimiz kurudu. Hayatlar da soldu.

Kaan Sezyum’un yazısı