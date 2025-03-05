Kaan Sezyum: Daha adaletsiz bir dünya mümkün

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Daha adaletsiz bir dünya mümkün. Adaletin sadece güçlülerin yanında olduğu, garibanın, çalışanın çarklar arasında ruhlarını, heveslerini ve geleceklerini kıymaya çeviren bir hali mümkün. Suçluların elini kolunu sallaya sallaya story attığı, zenginin her geçen gün daha da zengin, fakirin ise kursağına bir şeyler tıkarak “beslendiğini” sandığı bir dünya mümkün.

Bunu hep birlikte başaracağız, öyle bir günde, iki yılda olacak bir iş değil bu. Adaletsizliği dev bir piramit için, içindeki firavunları ve tanrı kralları korumak için inşa edeceğimiz bir dünyadan bahsediyorum. Artık yöneticiler seçilmeyecek, atanacak. Seçilenler ise atılacak, yerine yenileri atanacak. Herkesin içinde olduğu dev bir adaletsizlik duvarı örmek mümkün. Adına da sorarlarsa “adalet” deriz, ne olacak?

İnsanların din, dil, ırk, cinsel kimlik olarak ayrıştırılacağı, hor görüleceği bir toplum mümkün, bunu başaracağız. Gerekirse matematiği, fiziği ve türlü türlü bilim dalını görmezden geleceğiz. Gün gelecek, geriye gitmeyi “negatif gelişme” olarak yutturacağız. Tutturamazsak da aşağı giden grafiği tutuklayacağız.

Evet, artık fikirleri daha düşünülmeden, düşünceleri daha açıklanmadan, kitapları daha yazılmadan, filmleri daha çekilmeden içeri atacağız. Kavramları tekrar icat edip, sadece bir avuç ensesi kalının hayatta kalması için yeniden yazacağız.

Kaan Sezyum’un yazısı