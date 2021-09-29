Kaan Sezyum: Cinsel yönelimleri terör örgütü sanan bir İçişleri bakanına sahip olmak bambaşka bir ayrıcalık

Ülkede hakkını arayan herkese “Teröristsiniz” demek gerçekten nefis bir hareket. LGBTİ üyesi diye kıçından element uydururcasına örgüt türetmek de muazzam. Cinsel yönelimleri terör örgütü sanan bir İçişleri Bakanına sahip olmak ise bambaşka bir ayrıcalık.

Kalacak yeri olmayanlar aslında kim, o da bu insanlık adına utanç verici açıklamalarla belli oluyor.

Yurt dışında röportajda büyük ustaya “Birçok kimseye kendinize hakaret ettiği için dava açıyorsunuz” diyorlar. Admin “Yok öyle bi şey” diyor.

İnkar, görmeme, kafayı kuma gömme, hayal aleminde yaşamak ya da pıt pıt şekerlenmek, adına ne derseniz deyin artık gerçeklerle iyice alakası kesilmiş bir “idare” bizi yönetiyor.

Kaan Sezyum’un yazısı