Kaan Sezyum: Bizim otorite nüdist olduğu için çıplaklık da bizim için bir dert değil

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Bizim otorite nüdist olduğu için çıplaklık da bizim için bir dert değil. Bu durumun sağlamasını mesela geçtiğimiz yıllardaki çeşitli olaylarda herhangi bir istifa gelmemesinden ya da sorumluların ısrarla bulunmak istememesinden de anlayabilirdiniz ama gördüğümüz kadarıyla hala mevzuya uyanmadınız.

Eee, hazır siz böyle kuzu gibi uyurken dayanamadık, çok güzel uyuyordunuz, biz de evinize kadar gelip elinizdeki tüm özgürlükleri tek tek paketledik. O kadar özgürlük de evde fazla yani. Hani oda oda paranız olsa, o ayrı. Hem şimdi daha az özgürlükle eviniz daha derli toplu, demokrasimiz daha da ileri, cepleriniz doğduğunuz günkü kadar boş. Vicdanlarımız daha da rahat.

O kadar deprem oldu aç kalmadınız, açıkta kalmadınız, çadırda da olsa, konteynırda da olsa bir şekilde başınızı sokabilecek bir yeriniz oldu. Ola ki bu durumdan rahatsızsınız ve kendinizi ifade etmek istiyorsunuz.

Peki bu durumda bile başınızı sokacak bir çatınız olduğunu bilmek hala mı güven vermiyor size sevgili halkımız? Hayaldi gerçek oldu, gerçekti sürreel oldu. 2025 yılında 11 yeni cezaevinin daha inşasına başlanacak.

Cezaevleri için 2025’te 1,2 milyar TL, 2027 yılı sonuna kadar ise 23,5 milyar TL kullanılacak. Bu kadar parayı ya da Audi sevdalı başka bir değerli bir kurumumuzun bütçesinden bir miktarı sizlere daha iyi yaşam şartları sağlamak için de harcayabilirdik ama o zaman da bizim yaşam kalitemizi kim koruyacak, değil mi?

Siz yine de bize bunca yıldır olduğu gibi güvenmeye devam edin. Yarın daha iyi olacak, Bundan sonraki yaşamınızda villalarda, kirlenmemiş derelerin kenarlarında, cennet bahçelerinde yaşamınızı sürdüreceksiniz. Unutmayın herkes bizi kıskanıyor, o yüzden biz de sizi kıskanıyoruz.

Kaan Sezyum’un yazısı