Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaan Sezyum: Biz zaten gidiciyiz ama gidene kadar daha neler götürürüz orasını da bize bırakın

Değerli vatandaşlarımız. Bakın ülke zorda, hatta darda. Sata sata pek bir şey de kalmadı açıkçası. Memleketin çoğu yerine de HES yaptığımız için çoğu yeri de betona boğduk. Altın rezervlerimizi, dağlarımızı yabancılara sattık. Tohumlarımızı kendimize yasak ettik. Başka ülkelerin tohumuna bakar olduk.

Bizim dışımızdaki herkesi düzenli ve sistematik bir şekilde dışladık. Farklı yaşayan, farklı düşünen ne varsa ya kaçırdık, ya küstürdük, ya üzdük, ya kelepçeledik, ya keyfimize sıkıntı yarattık. Kadınlara da azınlık gibi davrandık. Gerici yaklaşımlarla yaptığımız doğruları da tek kalemde sildik. Bir de hayvanlar var, ya adı üzerinde hayvan işte. İnsanla hayvan aynı olabilir mi?


Lokmanızı yarım yutun, lüks arabalara binmeyin, sadece biz yutalım, sadece biz binelim. Ben hariç herkes tasarruf yapsın. Biz zaten gidiciyiz ama gidene kadar daha neler götürürüz orasını da bize bırakın.

Kaan Sezyum’un yazısı

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