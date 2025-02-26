Kaan Sezyum: Bir insanın fiyatı nasıl belirlenir?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Herkesin bir fiyatı var mıdır? Bir insanın fiyatı nasıl belirlenir? Para mıdır geçerli olan şey? Yoksa saf güç müdür? Yoksa geleceğe bir iz bırakmak, unutulmamak, hep hatırlanmak bu vesileyle de ölümsüzlüğe ulaşmak mıdır? Ölümsüzlüğünüzü ‘büyük seçim’ ister misiniz?

Anayasa profesörü olan bir milletvekilinin, iktidarı anayasal ilkeler ve demokrasi bağlamında eleştirdikten sonra karşı olduğu bu partiye geçmesi, psikolojik ve ahlaki açıdan karmaşık bir içsel süreci mi yansıtır?

Hayat sadece yaşamak için midir? Yoksa yaşarken “yaşatmak” da hayata dahil midir?

Kimsesiz bir şekilde geçirilmiş ömre bir hayat denebilir mi?

Zaten yalnız öleceksek, yalnız yaşamak anlamlı bulunabilir mi?

Neyse ne, sonuçta hayatın anlamı siz nereye bakarsanız oradadır.

Belki içimizdeki karanlık bir çukurda, belki de sevdiklerinizle el ele güneşli günlerde.

Kaan Sezyum’un yazısı