Kaan Sezyum: Artık zamsız gün haber olmaya başladı

Az önce ete yüzde 48 zam geldiğini duydum. Geçtiğimiz hafta neredeyse her gün benzine zam gelmişti. Biraz önce bugün de geleceği haberi geldi. Artık zamsız gün haber olmaya başladı. Aynı insanın köpeği ısırması gibi bir saçmalığa sürükleniyoruz. Tabii bu saçmalık ve pahalılık denizinde de ses çıkartmayalım diye büyüklerimiz bize sürekli her şeyin süper olduğunu, herkesin bizi kıskandığını, Avrupa’da falan milletin birbirini yediğini, Türk Lirası’nın daha fazla düşemeyeceğini falan söylüyorlar. Adeta ölmek üzere olan bir hastaya “Çok iyi günler seni bekliyor” demek gibi ama doktorumu maalesef bizi yaşatmak istemiyor. Doktorumuz dedim ama doktorumuz da sahte. Sahte diplomayla doktorluk yapan bir doktor. Sahte doktorumu diyor ki “Her şey güzel olacak, önümüzdeki aylarda uçacağız…” Benim anladığım kadarıyla bizim doktorumuz bizi bitkisel hayata sokup, sonra da iç organlarımızı anlaşmalı olduğu kişi ve şirketlere satıp bizim üzerimizden para kazanmak istiyor. Başka açıklaması yok.

Kaan Sezyum’un yazısı