Kaan Sezyum: Artık ülkede dört işlem bilenlere ‘elit’ diye bakılacak

İlerleyen her toplumun tam tersine geri gitmeyi beceren ve başaran bir toplum yarattı sağ olsun, son yirmi yıldır elde avuçta neyimiz varsa ya satan ya özelleştiren, ya da geçiş garantisiyle cebimizi boşaltmaya ant içmiş idare. Yönetim değil, çünkü Türkiye yönetilmiyor. İdare ediliyor. Anca işte… Hiçbir konuda hiçbir yetkili neredeyse bilgi sahibi değil. Vizyon yok, tıbbi cihazları rentekarla almak gibi düşünün. Eğitim durumu giderek daha da yerlerde sürünmeye başladı. Artık ülkede dört işlem bilenlere “elit” ya da “monşer” diye bakılacak…

Kaan Sezyum’un yazısı