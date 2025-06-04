Kaan Sezyum: Ali okulu bitirip mimar olmuş, kalamamış yurt dışına gitmiş, bir kafede avroyla bahşiş alıyor

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Oralar Belediyesi’nde yolsuzluk varmış dediler, çaycısına kadar tutukladılar. Çaycıya “Çayın yanına neden tek şeker veriyorsun?” demişler. Bir de oğlunun satın aldığı bilgisayar oyunundaki bir görüntüyü gösterip “Bunlar doğru mu?” demişler. “Geçtiğimiz yıla kadar doğruydu, güncellemeden sonra değişti” demiş o da.

Ali okulu bitirip mimar olmuş. Buralarda kalamamış, yurt dışına gitmiş. “Ülkenin mimara değil çareye ihtiyacı var” demiş. Şimdi bir kafede Avro ile bahşiş alıyor. Peçetelere hayallerindeki evleri, ırmakları çiziyor… İnsanoğlu hayaliyle yaratırmış geleceği.

Eski bakanlardan birisi tekrar mafyaya girmiş. Sonra çıkmış sıkılıp. “Benim zamanımda böyle değildi” diyormuş, kendisini görenlere “Mafya çok bozdu”… Kendisine bir koy almış, orada haram ve yetim hakkı yiyormuş.

Sokakta yine bir çocuk ölmüş, ama hangi ülkede hangi şehirde? Ne önemi var? Ha yanımızda, ha uzağımızda, her gün oluyor bir de. Kimsesiz insanlık, utanıp gözlerini benden kaçırdı yine. Genç yaşta giden hep genç kalıyor ama yanında olamıyor…

Kaan Sezyum’un yazısı