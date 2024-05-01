Kaan Sezyum: AKP içinde ‘Neden seçimlerde cortladık?’ diye rapor hazırlandı

Raporda ne yazıyor çok merak ediyorum. Ben olsam, küresel ve galaksisel dış güçler, Amarika ajanları, Urkanya savaşı, Putin’in rahatsız ruh hali, Elon Musk’ın satın aldığı her şeye X adını vermesi (arada evladına da X adını koydu, başka fikri yok gibi. Tesla Model X…) Bay Kemal’in anlamsızca sinirlenip, CHP’nin başında kalmaya çalışması, mizah dergilerinin kapanması, simit fiyatları, Devlet Bey’in artık yaştan dolayı zaman aşımına uğraması, bu sene Gulfstream’in yeterinde akmaması, tabii ki bir de geçtiğimiz şubat ayında gerçekleştikten sonra 3 gün yardımsız bırakılmasına rağmen ölülerin bile oy kullandığı ülkemizin başına gelmiş en büyük felaket…

Yazsa yazsa ancak bunları yazabilirler. Kim yazacak: Anayasa ve AİHM kararlarına uymuyoruz, keyfimizce üniversitelere kayyumlar atıyoruz, ekonomi bilmemize rağmen “Ben ekonomistim” diye sloganlar atıp, paramızı birkaç yılda batırabileceğimiz kadar batırdığımızı filan kim söyleyecek? Admini sinirlendirmek gereksiz. Şu anda AKP üyesi olsaydım, satacak, günah keçisi olarak gösterilecek birkaç sorumlu bulurdum. Bütün suç bunların. Çorlu Tren Faciası’ndaki gibi alttan sorumluları alıp, konunun köküne inmezdim… Malum partinin çöküşünde kim rapora “Yıllarca Gülen cemaatini destekledik, sonra da pastayı paylaşamadık, elimizde patladı, onca insanımız hayatını kaybetti” yazabilir.

Ya da “Gazetecileri, öğrencileri ve sevmediğimiz herkesi hukuka aykırı bir biçimde hapiste tutuyoruz” yazabilir? Aslında Abdülkadirika Selvi geçtiğimiz hafta ısrarla bunları yazıyor. Bakalım Abdülkadirika bize neler anlatmaya çalışacak? İncelenmesi gereken bir tarzı var.

Bir de haybeden bir yeni anayasa tartışması çıktı ortaya. Milletin nefesi kokarken, ülkece -seçkin ve görgüsüz azınlık dışında- açlık ve sefalet içine düşmüşken, gençlerinin geleceğe dair tek planı yurt dışına kaçmak olmuşken; aniden gelen yeni anayasa sanki sihirli bir değnek gibi ülkenin işleyişine, tüm sistemlerine işlemiş yolsuzluğu, adam kayırma ve adaletsizliği bitirecek sanki…

Kaan Sezyum’un yazısı