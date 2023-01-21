Juventus’a 15 puan silme cezası: Sebep mali yolsuzluk

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Hakimliği, mali yolsuzluk soruşturmasına karışan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’a 15 puan silme cezası verdi.

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FIGC’in internet sitesinde yapılan açıklamada, federasyon spor hakimliğinin, haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan Juventus’a mevcut futbol sezonundan geçerli olmak üzere 15 puan silme cezası verdiği belirtildi.

Verilen puan silme cezasına ek olarak, kulübün eski yöneticilerine de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

Buna göre, takımın eski sportif direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski CEO Maurizio Arrivabene 24 ay ve eski başkan yardımcısı Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti aldı.

FIGC Spor Savcılığı, gün içinde Juventus için 9 puan silme cezası istemişti.

2022-2023 sezonunda 18 haftası geride kalan Serie A’da 37 puanla 3. sırada bulunan Juventus’un 15 puan silme cezasının ardından 22 puanla 11. sıraya gerilemesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, Juventus ile beraber benzer suçlamalardan yargılanan diğer 8 kulübe ise herhangi bir ceza verilmediği ve adı geçen diğer kulüp yöneticilerinin de beraat ettiği kaydedildi.

Prisma soruşturması

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Juventus’a yönelik ‘Prisma’ ismiyle Mayıs 2021’den bu yana siyah-beyazlı kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında futbolcu transferleri ve maaşları üzerinden haksız sermaye kazancı sağladığı şüphesiyle bir soruşturma yürütüyor.

Soruşturma çerçevesinde Kasım 2021’de ve Mart 2022’de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Başsavcılığın adli soruşturmasına ek olarak İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığı da Juventus ile beraber toplam 11 kulübü, nisanda haksız sermaye kazancı gerekçesiyle disipline sevk etmiş ancak söz konusu kulüpler ve 61 yönetici aklanmıştı.

Juventus yönetim kurulu, kasım sonunda soruşturmadan dolayı istifa etmişti.

2006’da, takım yöneticileri ve hakem kuruluşları arasındaki telefon görüşmeleri açığa çıkmış ve geniş çaplı şike soruşturması yürütülmüştü. Juventus bunun sonucunda küme düşürülmüştü. İtalyan basını, Juventus’un benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını yazıyor.