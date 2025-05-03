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Justin Timberlake İstanbul'da konser verecek

Grammy ve Emmy ödüllü ABD’li müzisyen Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul’da konser verecek.

Fotoğraf: justintimberlake / Instagram

Organizasyon şirketi Stagepass ve Biletinial işbirliğindeki konser, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda düzenlenecek.


Beş yıl sonra Türkiye’de konser verecek olan Timberlake, yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkılarını da seslendirilecek.

Konserin biletleri Biletinial üzerinden 8 Mayıs’ta satışa çıkacak.

Timberlake’in altıncı stüdyo albümü ‘Everything I Thought It Was’ toplam 18 parçadan oluşuyor. Albümde öne çıkan şarkılar arasında ‘Selfish’ ve ‘No Angels’ bulunuyor.

Sanatçının kariyeri 1995’te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002’de ‘Justified’ albümüyle adım atan Timberlake’in, 10 Grammy ve dört Emmy ödülü ile Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.

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