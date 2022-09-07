Justin Bieber turnesine bir kez daha ara verdi￼

Haziran ayında yüz felci olduğu için dünya turnesini yarıda kesen Justin Bieber, dün Instagram hesabından yaptığı duyuruda bir kez daha ara verdiğini açıkladı.

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Justin Bieber, yorgunluktan dolayı turneye ara verdiğini söyledi.

Dün Instagram’da ‘İyi olacağım ama dinlenmek ve iyileşmek için zamana ihtiyacım var’ diyen Bieber, aranın ne kadar süreceğini söylemedi.

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri olan Bieber’ın temsilcileri konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Haziran ayında bir yüz felcine yol açabilen virütik bir hastalık olan Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurarak turneye ara vermiş, temmuz sonunda tekrar konserlere başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu Brezilya’da verdiği bir konserden sonra, ‘Yorgunluğun beni ele geçirdiğini ve şu anda sağlığımı öncelik haline getirmem gerektiğini anladım’ diyen 28 yaşındaki şarkıcı “Bu yüzden şimdilik turneye ara vereceğim” dedi.

Justice World Tour‘da verilmemiş yaklaşık 70 konser var. Gelecek konserlerin çoğu Güney Amerika, Asya ve Avrupa’da.