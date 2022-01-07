JP Morgan’dan Ethereum uyarısı

JP Morgan Chase analistlerine göre, Ethereum’un merkeziyetsiz finans işlemleri (DeFi) alanındaki hakimiyeti, giderek daha fazla rakibinin bu alana girmesi sonrası aşınma riskiyle karşı karşıya.

JP Morgan, çok büyük veri tabanlarının daha küçük ve daha kolay yönetilebilir bölümlere ayırılması süreci olan Sharding’in nihai aşamasına 2023 yılında ulaşılana kadar Ethereum’un DeFi pazarındaki yüzde 70 payının düşmeye devam edebileceğini belirtti.

Foreks’te analist Panigirtzoglou’nun verdiği bilgiye göre Ethereum’un 2021 yılı başında DeFi pazarında yüzde 100 olan pazar payı yıl içinde yüzde 70 civarına düştü ve Ethereum blok zincirine yönelik iştahın azalmakta olması kripto paranın fiyatını da düşürebilir.

Ether fiyatı bugün yüzde 6’lık düşüşle 3 bin 199 dolar seviyesinde.