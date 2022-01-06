JP Morgan, mayıs ayında Türkiye’de enflasyonun yüzde 55’e çıkmasını bekliyor

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’de enflasyonun Kasım’a kadar yüzde 50 civarında olmasını bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08’i buldu. Bu, Eylül 2002’den (37,05) beri en yüksek oran. TÜİK, kasımda yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak hesaplamıştı.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu ENAG’sa enflasyonu yüzde 82,81 olarak hesaplıyor.

Diğer yandan TÜİK’in enflasyon verilerine göre aylık artış, Arjantin hariç tüm G20 ülkelerindeki ‘yıllık’ artıştan fazla.

Uzmanlar yılbaşında gelenler zamların Türkiye’deki enflasyonu şimdiden arttırdığına yönelik hesaplar yapıyor.

Türkiye’nin ekonomik teorisinin geri teptiğini savunan JP Morgan, enflasyonun 2000 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığına işaret etti.

Dünya’nın haberine göre JP Morgan Gelişmekte olan Piyasalar Ekonomi ve Politika Araştırmaları bölümünden Yarkın Cebeci dün yayınladığı raporda, Aralık ayı verilerinin ardından Türkiye için 2022 ve 2023 yılı enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi: “Enflasyonun mayıs ayında yüzde 55 seviyesinde tepe yapmasını, kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalmasını ve 2022 yılı sonunda yüzde 35’e düşmesini bekliyoruz.”

Cebeci, 2023 yılı sonu için enflasyon tahminini de yüzde 15’e revize ettiklerini vurguladı. Cebeci, bu tahminler için risklerin hala yukarı yönlü olduğunu ve 2023 yılı enflasyon tahmininin gerçekleşmesinin Haziran 2023’de yapılacak seçimlerin sonuçlarına ve 2023 yılı başlarında para politikasında sıkılaştırma uygulanmasına bağlı olduğunu da belirtti.