Jared Leto’lu Morbius’tan son fragman: ‘Kim olduğunu keşfet’

Sony, uzun zamandır beklenen ve 1 Nisan’da gösterime girecek Morbius filminin son fragmanını yayınladı.

Morbius’un yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa otururken, filmin başrolünde Oscarlı oyuncu Jared Leto yer alıyor.

Filmde ana kahramanımız Morbius, tedavisi olmayan bir kan hastalığını deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır ama korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır.

Vampire dönüşen Morbius’un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius’un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansız hale gelmiştir. Morbius, birçok insanüstü güce de sahip olur…

‘Kim olduğunu keşfet’ sözleriyle başlayan fragmanda Morbius’un vahşiliğine tanık oluyoruz.