Japonya'da yapay zeka tıp sınavını geçti

Japon araştırmacılar, ulusal tıp lisans sınavını başarıyla geçen üretken bir yapay zeka sistemi geliştirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre hükümete bağlı Ulusal Bilişim Enstitüsü (NII) liderliğindeki araştırmacılar, ‘Büyük Dil Modeli’ (LLM) sınıfı yapay zeka sistemi oluşturdu.
Sistem 700 bini aşkın lisanslı tıbbi makale, tıbbi internet sitelerinden 16 milyon belge ile ders kitapları dahil kapsamlı bir veri seti kullanılarak eğitildi.
Ulusal tıbbi lisanslama sınavında ‘başarı eşiğini aşabilen’ sistem, geliştirilen LLM modelleri arasında da en yüksek puanlardan birine ulaştı.
Üniversite, araştırma enstitüsü ve özel şirketler dahil yaklaşık 40 kuruluşun işbirliğiyle üretilen yapay zeka sistemi, ön muayene sonuçları doğrultusunda olası teşhisler koyabiliyor.
‘NII projesi’ kapsamında yeni sistemin klinik tedaviyi desteklemek, operasyonel verimliliği artırmak için kullanılması planlanıyor.