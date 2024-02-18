Yaramazlara biraz batar!

Japonya’da yüz binlerce dolarlık oyun kartları çalan şüpheliler yakalandı

Japonya’da toplam değeri 100 milyon yeni (665 bin dolar) aşan ticari oyun kartları çaldığı gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre, Osaka kentinde Temmuz 2023’te 3 bin 800 ticari kartı çaldığı iddiasıyla bir süredir aranan şüpheliler yakalandı.


Şahısların, Osaka’da özel mağazadan toplam değeri 100 milyon yeni aşan, çoğu Pokemon çizgi karakterli ticari kartlar çaldığından şüpheleniliyor.

Aleyhte deliller ile şüphelilerin savcılığa sevk edildiği kaydedilen haberde, çalınan bazı kartların değerinin 40 bin doları bulabildiği bildirildi.

SON HABERLER

THY Hakkari seferleri iptal

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Hakkari uçuşlarının bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal etti.

Donald Trump ayakkabı işine girdi

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Philadelphia’daki ‘spor ayakkabı hayranlarına yönelik’ bir kongre olan ‘Sneaker Con’da kendi ‘Trump markalı’ ayakkabı modelini tanıttı.