Japonya'da bir otel İsrailli turistten 'savaş suçu' işlemediğine dair taahhütname istedi

Japonya’nın Kyoto kentinde bir otel, rezervasyon yapmak isteyen İsrailli turistten savaş suçu işlemediğine dair taahhütname imzalamasını istedi.

Kyoto kenti. Fotoğraf: Pexels (Temsili)

İsrail ordusunda sıhhiyeci olarak görev yapan turist Kyoto’da pasaportu otel çalışanına gösterdi, görevliyse turiste taahhütnameyi imzalamadan otelde kalamayacağını söyledi.

AA’nın İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinden aktardığına göre otel İsrailli müşteriden ‘kadın ve çocuklara saldırı, esirleri öldürme ve işkence dahil olmak üzere hiçbir zaman savaş suçu işlemediğine’ ilişkin formu imzalamasını talep etti.

İsrailli turist başlangıçta formu imzalamayı kabul etmedi fakat otel görevlisi İsrailli ve Rus turistler için bu prosedürün zorunlu olduğunu belirttikten sonra imzaladı.

Formda yer alan metin şöyle:

“Uluslararası ve insancıl hukuku ihlal eden hiçbir savaş suçuna karışmadım; sivillere (çocuklar, kadınlar vb.) saldırı, teslim olan veya savaş esiri olarak alınanların öldürülmesi veya kötü muamele, işkence veya insanlık dışı muamele, cinsel şiddet, zorla yerinden etme veya yağma, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü’nün 8’inci Maddesi kapsamına giren diğer eylemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zaman savaş suçu işlemedim.”

İsrail’in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen İsraillilere karşı ayrımcılık iddiasıyla Kyoto Valiliği’ne tepki gösterdi. Otel müdürüyse konu hakkında “Bizim için savaş uzak bir şey, kadınları ve çocukları öldüren ve okulları bombalayan insanlarla hiç karşılaşmadık” dedi.

Otelde konaklayan İsrailliyse uygulamalardan otele bir puan verdi.

Haziran 2024’te de Japonya’nın Kyoto kentinde başka bir otelde benzer bir olay yaşanmıştı.