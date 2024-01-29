Japonya umduğunu buldu: Ay’da ‘uyutulan’ araç ‘hayata döndü’

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay’a yumuşak inen ancak güneş panellerindeki sorun nedeniyle ‘uyku moduna’ alınan uzay aracı SLIM’deki sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Görsel: JAXA

SLIM adlı insansız uzay aracı 20 Ocak Cumartesi günü Japonya saatiyle 00:20’de Ay’a başarılı bir yumuşak iniş yapmış ve inişin ardından araçla iletişim sağlanmıştı.

Ancak güneş panellerinin batıya doğru baktığını ve aracın elektrik üretemediğini fark eden mühendisler, üç saat sonra aracı kapatmıştı.

JAXA, güneş panelleri yanlış yöne baktığı için güç üretemeyen aracın, Güneş’in açısının değişmesi durumunda kurtarılabileceğini umuyordu. Ve beklenen de oldu.

BBC’nin JAXA’dan aktardığına göre araç, Güneş’in açısının değişmesiyle yeniden sinyal göndermeye başladı.

Fonksiyonlarını geri kazanan aracın ne kadar keşif yapabileceği şimdilik bilinmiyor.

Japonya bu misyonuyla Ay’da su ve insan yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli diğer maddeleri bulmaya çalışmayı hedefliyor.

Japonya’nın uzay ajansı ayrıca, Moon Sniper ismi verilen aracın kullandığı hassas iniş teknolojisi sayesinde oksijen, su ve yakıt kaynaklarının bulunma ihtimali olan Ay’ın engebeli kutuplarını keşfetmeyi umuyor.

SLIM projesi üzerinde yirmi yılı aşkın bir süredir çalışılıyordu. Bu, JAXA’nın 2022’de OMOTENASHI iniş aracıyla iletişimini kaybetmesinin ardından Ay’a ikinci iniş girişimi.