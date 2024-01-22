Japonya Ay’da ‘güçsüz’ kalan aracını kurtarmayı umuyor

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay’a başarıyla inen ancak güneş pillerindeki sorun nedeniyle uyku moduna alınan uzay aracını hala kurtarabileceğini açıkladı

Görsel: JAXA

SLIM adlı insansız uzay aracı 20 Ocak Cumartesi günü Japonya saatiyle 00:20’de Ay’a başarılı bir yumuşak iniş yapmış ve inişin ardından araçla iletişim sağlanmıştı.

Ancak güneş panellerinin batıya doğru baktığını ve aracın elektrik üretemediğini fark eden mühendisler, üç saat sonra aracı kapatmıştı.

BBC’nin JAXA’dan aktardığına göre güneş panelleri yanlış yöne baktığı için güç üretemeyen araç, Güneş’in açısının değişmesi durumunda kurtarılabilir.

Ay’a iniş yapmak isteyen uzay araçları genellikle Güneş’in doğu ufkunda yükseldiği ‘Ay gününün’ erken saatlerinde inmeye çalışır.

Böylece Güneş batıda batmadan önce yaklaşık iki ‘dünya haftası’ süren bir aydınlık dönemi olur. Bunu da iki haftalık karanlık takip eder.

SLIM’in Shioli Krateri’nin yamaçlarına iniş yaptığı yerde şu anda ‘sabah’ yaşanıyor.

Eğer uzay aracının güneş panelleri düşünüldüğü gibi batıya doğru bakıyorsa, batarya sistemini şarj etmeye yetecek ışığı yakalaması için öğleden sonrayı beklemesi gerekebilir.