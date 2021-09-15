Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 tarihi eser çıktı

İzmir’in Bayındır ilçesinde takip sonucu durdurulan otomobilde 173 parça tarihi eser bulunurken, iki kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinova Mahallesi’nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.

Tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, yol kontrolü noktasında aracı durdurdu.

Otomobildeki aramada Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 154 sikke ile küpe, kolye ucu ve yüzükten oluşan 19 parça olmak üzere toplam 173 parça tarihi eser bulundu.

Operasyonda araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Tarihi eserler ise Tire Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.