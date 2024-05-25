Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik’e 56 bin 880 atama

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 56 bin 880 personel atandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılı genel atamalar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaş olmak üzere 32 bin 732 personelin atandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 1769 amir ve 20 bin 791 polis memuru, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda da 210 subay, 592 astsubay ve 786 uzman erbaş atandı.