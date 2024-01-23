Jamie Dornan neredeyse kalp krizi geçiriyormuş

Gazeteci Gordon Smart, hem kendisinin hem de ünlü aktör Jamie Dornan’ın zehirli tırtıllar nedeniyle hastanelik olduğunu anlattı.

Fotoğraf: Grinin Eli Tonu filminden.

SkyNews‘in aktardığına göre ‘Grinin Elli Tonu’ filmiyle ünlenen Dornan ve gazeteci Smart’ın Portekiz’de tatildeyken hastalandığı ortaya çıktı.

Bir televizyona programına konuşan Smart, tatilin ilk iki günü harika vakit geçirdiklerini söyledi. Ama daha sonraki gün Dornan’la birlikte uzuvlarının uyuşmaya başladığını, hatta kalp atışlarının hızlandığını anlattı. İki isim de bu nedenle kalp krizi geçirdiğini düşünerek acile gitmiş.

Dornan’a kalp atış hızının dakikada 210 olduğu söylendi. İngiliz Kalp Vakfı’na göre normal bir dinlenme kalp atış hızı dakikada 60 ila 100 atım arasında olmalı.

Doktorlar ilk olarak ikisinin de yedikleri ya da içtikleri bir şeyden dolayı böyle olduğunu düşündü ama işin aslı başkaymış. Doktor, Smart’a Portekiz’de o dönemler bu tırtıllar nedeniye kalp krizi vakalarının olduğu bir haber göndermiş ve bu tırtıllarla temas edip etmediklerini sormuş. Smart, temas ettikleri yanıtını vermiş. Böylece bu semptomlarının nedeninin zehirli tüylü tırtıllar olduğu anlaşılmış.