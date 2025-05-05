Jale Özgentürk: Türkiye'nin ekonomisini inşa eden aileler yönetim koltuklarını profesyonellere terk ediyor

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Türkiye’de yaklaşık 800 bin işletmenin yüzde 95’i küçük ve orta boy aile işletmelerinden oluşuyor. 100 yaşını aşmış kaç şirket var derseniz bir elin parmaklarını geçmiyor. İş Bankası, Sabancı, Koç gibi Cumhuriyet dönemi şirketleri bu ipi göğüsleyen birkaç büyük grup arasında.

Son yıllarda önemli bir trend var. Türkiye’nin ekonomisini inşa eden aileler yönetim koltuklarını birer birer profesyonellere terk ediyor. İlk sinyal Koç Holding’den geldi. Vehbi Koç, 1973’te grubu geleceğe hazırlamıştı. Koç Holding’in başında bugün üst düzey yönetici (CEO) olarak Levent Çakıroğlu var.

Benzer bir örnek çok kısa süre önce Sabancı Holding’de yaşandı. Güler Sabancı, Sabancı soyadını temsilen hâlâ yönetim kurulunun başındaydı ama icra koltuğu uzun süredir profesyonel yöneticilere emanetti. 2020’lerin başında Cenk Alper CEO olarak atandı. Son adımda aile soyadını taşıyan Güler Sabancı da koltuğunu 35 yıldır grupta olan profesyonel Hayri Çulhacı’ya bıraktı.

Jale Özgentürk’ün yazısı