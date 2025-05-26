Jale Özgentürk: KOBİ'ler ekonominin bel kemiği denirdi, çatırdıyor

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2025’in mayıs ayındayız. Bahar geldi ama yüzlerde umut yok. Türkiye’nin dört bir yanında ortak bir kelime yankılanıyor: “Dayanamıyoruz.”

KOBİ’ler ekonominin bel kemiği denirdi. O bel kemiği şimdi çatırdıyor. SGK primlerini yatıramayan, vergisini ertelemeye çalışan, hammaddeye ulaşamayan on binlerce işletmeye sabır telkin etmek, düşmekte olana bir tekme daha vurmak gibi.

Sanayi üretimi yerinde sayıyor. Enerji fiyatları, döviz kuru baskısı ve finansmana erişim krizi, üreticinin kolunu kanadını kırmış durumda. Merkez Bankası’nın faizi yüzde 50’ye dayandı, kredi bulmak neredeyse mucize. Bulan da ödeyemiyor. Çünkü iç talep daralmış, vatandaş harcayamıyor.

Jale Özgentürk’ün yazısı