Jale Özgentürk: İklim Kanunu daha çok 'Emisyon Ticareti Sistemi Yönetmeliği' gibi

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Türkiye tarihin belki de en yakıcı sorunlarından biriyle karşı karşıya: İklim krizi. Bir yandan kuraklık artıyor, seller şiddetleniyor, hava kalitesi düşüyor. Ve bu yıl ikinci kez don şoku yaşıyoruz. Yıllardır beklenen iklim yasası, nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi, tartışılıyor, dört maddesi de geçmiş durumda. Ancak ne ilginçtir ki ülkenin geleceğini kökten ilgilendiren bu tasarı, kamuoyunda neredeyse hiç tartışılmadan kapalı kapılar ardında şekillendi. Ne üniversiteler konuştu ne sivil toplum tam anlamıyla sürece dahil edildi. Oysa yasanın öznesi ‘gelecek kuşaklar’dı.

KONDA’nın araştırması gösteriyor ki halkın yüzde 70’i bu kanundan habersiz. Yani iklim yasası, toplumla değil, masa başında hazırlanmış. İklim Kanunu adını taşıyor ama içeriği daha çok ‘Emisyon Ticareti Sistemi Yönetmeliği’ gibi. Neden mi? Çünkü uzmanlara göre bu yasa, iklim krizini önleme hedefinden çok, karbon ticareti üzerinden gelir yaratmayı önceleyen bir metin gibi okunuyor. Uzmanların görüşüne göre emisyon azaltımına dair 2030, 2040, 2050 ve 2053 gibi kritik yıllar için hiçbir somut plan sunulmuyor.

Türkiye hâlâ kömürle barışık, doğalgazla huzurlu bir ilişki içinde ama dünya bambaşka bir yere gidiyor. Avrupa Birliği, sınırda karbon düzenlemesiyle bu yasayı çoktan uygulamaya koydu. Türkiye ise bu yasayla sadece 2026’da uygulamaya başlayacak olan ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ nedeniyle, AB’ye karbon vergisi ödememek için iç piyasada bir sistem kuruyor. İklim için değil, ticaret için…

Jale Özgentürk’ün yazısı