Jale Özgentürk: 'Eski dünya ölüyor ve yeni dünya doğmak için mücadele ediyor; şimdi canavarlar zamanı'

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“Eski dünya ölüyor ve yeni dünya doğmak için mücadele ediyor; şimdi canavarlar zamanı.”

Sosyalist İtalyan düşünür ve siyasetçi Antonio Gramsci’nin bu sözleri, son dönemde dünyada yaşanan süreci tanımlar gibi. Bu yeni süreç, çoklu krizlerin yaşanacağı zorlu günlerin yaklaştığına işaret ediyor. Dünya çalkalanıyor ve belirsizlik büyük…

Türkiye ise bugünleri sertleşen iç kavgalar, artan derin yoksulluk, gelir dağılımındaki büyük eşitsizlik gibi ortak geleceğimizi tehdit eden sorunlarla geçiriyor.

Ülkeyi 22 yıldır yöneten AKP iktidarı yeni bir Türkiye’den söz ediyor. Yeni Türkiye, yoksulluk, hukuksuzluklar, eğitimdeki gerileme, demokrasiden uzaklaşma gibi konuların konuşulmadığı güllük gülistanlık bir ülke anlaşılan…

Ne yazık ki eskisi de olsa yenisi de olsa Türkiye büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Çarşı pazar yangın yeri.

Sokağa 10 dakika kulak verseniz toplumun en önemli sorununun pahalılık ve yoksulluk olduğunu anlayabilirsiniz…

Ve bununla birlikte bir büyük sorun da işsizlik!

Jale Özgentürk’ün yazısı