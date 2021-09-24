Jale Özgentürk: Erdoğan’ı birden çevreci yapan neden tabii ki tamamen duygusal

ABD, Donald Trump’la uzaklaştığı Paris Anlaşması’na geri döndü. Dünyada karbonsuz yeni bir düzen kurulurken Türkiye, altı yıldır bu anlaşmayı imzalamayan Eritre, İran, Irak, Libya, Yemenle birlikte altı ülkeden biriydi…

Sonunda güzel haber geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmanın Meclis’e getirilerek imzalanacağını açıkladı.

Erdoğan’ı birden çevreci yapan neden tabii ki tamamen duygusal!

İş dünyasının gündeminde son zamanlarda Avrupa Birliği’nin (AB) açıkladığı “yeşil mutabakat” konusu var. Türkiye’nin ihracatının yüzde 50’si Avrupa’ya yapılıyor. Bütün iş dünyası örgütlerinin dilinden artık çevreye duyarlı üretim konusu düşmüyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, yeşil mutabakata uyulmazsa gelecek olan vergi ile her yıl Avrupa Birliği’ne ihracatta 2 milyar Avro vergi ödeneceğini hatırlatıp tüm işletmelere yeşil üretim için gerekli adımları atmalarını öneriyor.

Jale Özgentürk’ün yazısı