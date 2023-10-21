İzzettin Önder: Savaşlar değil, sebepler tartışılmalı

İslami direniş hareketi olan Hamas ile İsrail’in çatışması bir savaş değil, sürüp giden işgal, baskılama ve genişleme politikasının son kertede ulaştığı insanlık suçu aşamasıdır. Bu konu sevimsiz olduğu gibi, derin tarih bilgisini de gerektirdiğinden beni aşmakla beraber, bu konuyu bahane ederek iki kelime söylemek istiyorum.

Toplumsal olayları, birini uzun sürede seyreden tedrici baskılama, diğerini ise kısa sürede ani şiddet ve saldırı olarak kabaca ikiye ayırırsak, ne gariptir ki, birinciyi algılayamayız, fakat ikinciyi tüm iliklerimizde hissederiz. Oysa iki oluşum da etkileri ve sonuçları ile aynıdır. Hamas-İsrail çatışmasına böyle bakmak durumundayız. İsrail, Filistin topraklarında kurulduğundan beri Filistinlileri baskı ve şiddet altında tutarak, artık hepimizce malum geniş bir alana yayılmıştır. Anlaşılan henüz hedefe varılmamış ki, Hamas tetiklenerek(!) İsrail’in tekrar şiddetli saldırıya geçmesine vesile oluşturdu.

Hamas, İsrail’in yıllar boyu uyguladığı baskı, yıldırma, öldürme politikası sonucunda mı böylesi anlık insanlık suçu işledi, yoksa İsrail’in tarihe geçecek kadar şiddetli insanlık suçu işlemesini meşrulaştırılmaya yönelik mi böyle bir suça itildi? Hepimizi korkuya salan ABD’de 1947 doğumlu CIA, İsrail’de ise 1949 doğumlu MOSSAD herhalde yıllık bakıma girmiş olmalı ki, Mısır’ın bile kulağına çalınanlara bigane kaldılar. Anlaşılan, “Allah’ın nimeti” zamanla her diktatöre nasip oluyor!

İzzettin Önder’in yazısı