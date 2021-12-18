İzzettin Önder: Demek ki, kurtuluş savaşı ilan edilen durum ülkenin değil, AKP’ninmiş!

Önce, asgari ücret konusuna bakalım. Asgari ücret bizzat Cumhurbaşkanının açıklaması ve artışın yüzde 50 dolayında gerçekleşmesi, konunun hükümete değil de, AKP’ye mal edilmesinin amaçlandığını gösterir. İster erken ve baskın seçim diyelim, ister 2023 seçimine doğru olsun, tüm iyileştirmelerin AKP’ye mal edilmesi, çok sıkışık durumdaki AKP’nin sarıldığı tutamaçlardır. Öyle gözüküyor ki, gözünü karartmış olan AKP, seçime beraber gidiyor olmakla beraber, seçimden sonra MHP ile de bağlarını kopartmaya soyunmaktadır. Öyle ki, çöküş içinde olduğu görüntüsü yaygınlaşan bir parti, şu veya bu şekilde seçimi aldıktan sonra da tek parti haline gelme stratejisi izliyor görüntüsü vermektedir. Demek ki, kurtuluş savaşı olarak ilan edilen durum, ülkenin değil, AKP’nin imiş!

İzzettin Önder’in yazısı