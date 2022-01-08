İzzettin Önder: Borcunu borçlanarak kapatmaya çalışan vatandaşa benzercesine…

Dünya piyasalarında serseri para bolluğunda zenginliğin sefasını süren iktidar ve halkımız bugün içinde düştüğü vahim durumu, birinci dönemin rövanşı olarak yaşamaktadır. Ne var ki, artık birinci dönemin bolluğu olmadığı gibi, karşımıza da yüklü faturalar koyulmaktadır. Bir kredi kartı borcunu başka bir kredi kartı ile borçlanarak kapatmaya çalışan vatandaşa benzercesine, hükümet de çeşitli şekillerde arka kapı finansmanı ve para basımı ile işleri günlük olarak yürütmeye çalışırken, daha sağlam dış kaynağa ulaşma yollarını aramakta tereddüt etmediği sezilmektedir. Ne var ki, burada da karşımıza faiz sorunu çıkmaktadır. IMF hakkında sarf edilen söz geri alınsa da, her şeyi helal, hatta kur oynamaları döneminde al-sat oyunlarını dahi helal sayıp, sadece faizi haram gören tabana dert anlatmak, özellikle de seçim hazırlıkları döneminde, iktidar mensuplarına karın ağrısı yaşatmaktadır. Bu durumda en sağlam ve tabana anlatılabilecek kaynak örtülü faizle bulunabilecek bir dış kaynaktır. Öyle ya ülkenin daha dış dünyaya peşkeş çekilecek bir dizi hazinesi, hatta Topkapı Sarayı’ndaki büyük elmas da hazır bekliyor. Öyle görülüyor ki, deva meselesi söz konusu olduğunda, ülke ile parti birbiri ile çatışmalıdır.
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