İzzettin Önder: Ankara heyeti milyarlara mal olan İstanbul Havalimanı’na inemedi

İkinci mesele de, İstanbul’u teşrif etmeye yeltenen zevatın halka anlatamayacağı bir durumla karşılaşmasıdır. Bu vahim durum halkın gözünde nasıl perdelenecekti? Ankara heyeti anlı şanlı ve tüm dünyayı kıskandıran, halkımıza milyarlara mal olan İstanbul Havalimanına inemedi, çünkü havalimanı çalışmadı; kulenin hangi akla hizmetle uçuş izni verdiği bir uçak kara saplanınca yolcular saatlerce kurtarılamadı; kurtarılanlar bu kez de otobüs içinde kara saplanıp saatlerce hapis kaldı vs. Bunların da ötesinde, yepyeni havalimanının bir bölümünün, nasıl yapılmışsa, çatısı çöktü. Bilemiyorum bu kafa ile nükleer santral bizim hesapsız-kitapsız-felsefesiz işleyişimize nasıl uyum sağlar? Bu zevat tüm bu tuluatı insanlara nasıl anlatacaktı? Biz hata yaptık, diyebilirler mi idi? Atatürk havalimanının niçin çökertildiği, İstanbul Havalimanı yapılırken ilgililerin tüm olumsuzlukları dile getirmiş olmalarına rağmen işe inatla girildiği açıkça itiraf edilebilir mi? Bu güç ve kişilik isteyen bir durumdur! Üstelik de kuşları bir tarafa bırakalım ki, o da tam bir doğa katliamıdır, uçakların çevre meydanlara yönlendirildiği de son kar fırtınası ile ilk değildir. Allah İstanbul Kanalı’nın akıbetini hayreylesin, çevreden arsa kapatan yoksul insanlara(!) Allah merhametiyle muamele etsin! Felsefesiz, matematiksiz tek adam mantığı ile yapılmış ve yapılacak gafları kapatmaya yeltenen havarilere güç dilemekten başka bir şey gelmez elimizden.

İzzettin Önder’in yazısı