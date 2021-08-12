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Yaramazlara biraz batar!

İzmirli oyun firması, Angry Birds’ün yaratıcısı Rovio’ya satıldı

Angry Birds’ün yaratıcısı Finlandiyalı oyun yazılım şirketi Rovio, dünya genelinde popüler oyunları üreten İzmir merkezli Ruby Games’in tamamını satın alacak.

Fotoğraf: Ruby Games

Rovio tarafından yapılan açıklamada Ruby’nin tamamının birkaç dilim halinde beş yıl içinde satın alınacağı belirtildi, ancak toplam satın alma bedeline ilişkin net bir tutar telaffuz edilmedi.


Rovio, ilk aşamada Ruby’nin yüzde 20’sini 10 milyon dolar nakit bedelle satın alacak. İşlemin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Şirket daha sonra Ruby’nin yüzde 50’sini, şirketin finansal göstergelerine bağlı olarak azami 80 milyon dolara satın alacak. Geri kalan paylar ise beş yıl içinde satın alınacak.

Ruby Games bu yılın ilk yarısında 7,8 milyon dolar satış geliri, 3,5 milyon dolar da FAVÖK elde etti. Şirket geçen yıl dört oyun, bu yıl ise üç oyun piyasaya sürdü. Açıklamaya göre Hunter Assassin adlı oyun geçen yıl dünya genelinde en çok indirilen altıncı oyun oldu.

Daha önce İstanbul merkezli şirketler Peak Games 1,8 milyar dolara, Gram Games ise 250 milyon dolara yabancı şirketlere satılmıştı.

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