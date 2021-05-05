İzmir’de 5.82 milyon ton altın ve gümüş çıkarılacak

İzmir’in Dikili ilçesinde 13 yılda 5.82 milyon ton altın ve gümüş çıkarılması hedefleniyor.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı projesi’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın nihai kararı sonrası 10 günlüğüne askıya çıkarıldı. Projeyle ilgili itiraz ve görüşlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne iletilebileceği duyuruldu.

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Daha önce kapasite artırımı için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararına karşı köylüler ve çevreciler 2017 yılında dava açmıştı. İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi tarafından da dava sonrası bilirkişi keşfi yapılması istenmişti. Bilirkişi raporunda yer alan ‘madenin 6 kilometre yakınındaki içme suyu amacıyla kullanılan Madra Barajı göl alanına yakınlığı’ ve ‘atık sularının deşarj edildiği Çökek Deresi’nin Kültür ve Tabiat Varlığı olan Nebiler Şelalesi’ne drene olması’ tespitleri sonrası mahkeme ‘ÇED Olumlu’ kararı için yürütmeyi durdurmuştu.

ANKA’nın haberine göre gelişmelerden sonra firma ÇED sürecini yeniden başlatırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihai kararı duyurdu. Buna göre 3’üncü Kapasite Artırımı Projesi ile Çukuralan Altın Madeni İşletmesi’nin 192 hektarlık mevcut ÇED alanının 324 hektara çıkarılacağı, iki açık ocaktan birinin genişletileceği ve projeye üç yeni ocak ekleneceği belirtildi. Ayrıca üretime devam edilen yeraltı ocağının da genişletileceği ve iki yeni yeraltı ocağı açılacağı açıklandı.