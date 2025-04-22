İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen DEVA Partisi’nden istifa etti.

Fotoğraf: @ssedakayaosen / X

Ösen, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İzmir 1’inci seçim bölgesinde CHP listesinden milletvekili seçilmişti.

Ösen geçtiğimiz aylarda DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis’te ‘Yeni Yol’ adıyla kurduğu grupta yer almamıştı.

İstifa kararını ‘fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle’ aldığını duyuran Ösen’in X’teki paylaşımı özetle şöyle:

* 2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum.

* Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.

* Adaletin su gibi berrak, refahınsa eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.