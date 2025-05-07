İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne grev kararı asıldı, Konak Belediyesi de grevde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle grev kararı asıldı. Konak Belediyesi işçileri de greve başladı.

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Büyükşehir belediyesine bağlı İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama A.Ş. işçileri, maaşlarının ocaktan itibaren eksik, parça parça yatırılması ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri önünde toplandı.

Genel grev yolda

Büyükşehir başkanlık makamının bulunduğu Kültürpark’taki bina önüne yürüyen işçiler adına Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Serap Yılmaz konuştu.

Yılmaz güvenlikten ulaşıma kadar her alanda İzmir’e hizmet üreten işçilerin sadece haklarını talep ettiğini, bu karşılanana kadar eylemlere devam edileceğini, anlaşma sağlanamazsa 28 Mayıs’ta 20 binden fazla işçinin genel greve çıkacağını söyledi.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından şube başkanları, grev kararını belediye binasına astı.

Konak’ta grev başladı

Konak Belediyesi ve Konak Belediyesi Merbel A.Ş.’de çalışan işçilerin üye olduğu DİSK Genel İş 5 Nolu Şube’yle yürütülen toplu iş görüşmelerinden anlaşma çıkmadı.

Bunun üzerine işçiler grev başlattı.

Belediye grev nedeniyle bugünden itibaren başta temizlik olmak üzere bazı hizmetlerin aksayabileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sizlerden ricamız, bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız, mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır.”