İzlandalı bilim insanları, kayıtlara geçen ‘en hızlı magma akıntısı’nı gözlemledi

İzlandalı bilim insanları yanardağ faaliyetlerinin artması üzerine kayıtlara geçen ‘en hızlı magma akıntısını’ gözlemledi.

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AA’nın New Scientist’in haberinden aktardığına göre İzlanda’daki 15 kilometre uzunluğundaki yanardağ yarığını uydu ve sensörler aracılığıyla izleyen bilim insanları, kayıtlara geçen ‘en hızlı magma akıntısını’ tespit etti.

Bu doğrultuda araştırmacılar, 10 Kasım 2023’te İzlanda’nın güney batısındaki Grindavik kasabası yakınlarındaki daykta, magma akıntısının hızını saniyede 7 bin 400 metreküp olarak belirledi.

İzlanda’daki Reykjavik Üniversitesi bünyesinde araştırmalar yürüten Freysteinn Sigmundsson, “Çok şiddetli patlamalarda akıntı hızı daha da artabilir. Ancak yüzeydeki bir yarığa böyle hızlı magma akışını görmemiştim” dedi.

Sigmundsson ve ekibin hesaplarına göre kasımdaki magma akışı, Fagradalsfjall bölgesindeki 2021, 2022 ve 2023’teki yanardağ patlamaları sırasında yapılan ölçümlerden yaklaşık 100 kat daha hızlıydı.

Araştırmanın sonuçları, Science dergisinde yayımlandı.