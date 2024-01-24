İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara adayı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Buğra Kavuncu’nun aday olduğunu açıkladı. Partinin Ankara adayıysa Cengiz Topel Yıldırım oldu.
Akşener partisinin grup toplantısında iki büyükşehirin belediye başkanı adayını açıkladı.
Buna göre İYİ Parti teşkilat başkanı Buğra Kavuncu İstanbul’da belediye başkanı adayı oldu. Partinin Ankara belediye başkanı adayıysa Cengiz Topel Yıldırım oldu.
Akşener, Balıkesir belediye başkan adayının da Turhan Çömez olduğunu duyurdu.