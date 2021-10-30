İYİ Partili Yılmaz: İlkbaharda seçim olabilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz “Belki de önümüzdeki ilkbaharda seçim olabilir” dedi.

Türkiye’deki genel seçimlere resmen iki sene olsa da muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurgulasa da uzmanlar bazı politika tercihlerinin erken seçim hazırlığına işaret ettiği görüşünde.

Bu politika tercihlerinden biri de ‘piyasayı canlandırmak’ için Merkez Bankası’nı (MB) faiz indirmeye ‘zorlamak’.

Son olarak, MB Para Piyasası Kurulu (PPK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çok istediği faiz indirimlerine eylülde 100 baz puanla başlamış, geçen hafta da piyasa beklentilerini aşan bir indirimle politika faizini yüzde 16’ya çekmişti. Dolar kuru 9,49’a avro kuru ise 11’in üzerine çıkmıştı.

İndirimlerin hemen ardından kamu bankalarının da kredi faizlerini aşağı çekmesi, bir süredir ekonomi kulislerinde konuşulan kredi genişlemesi söylentilerini kuvvetlendirmişti.

Araştırmacıların iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürdüğü bir ortamda, iktidarın kredi genişlemesinin de etkisiyle oluşacak kısa süreli canlanmayı lehine kullanmak istediği görüşü hakim.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan İYİ Partili Yılmaz, “Ekonomideki bu gidişle seçimin bir yıl daha bekleyebileceğini düşünüyor musunuz” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hükümet faizi indirdi, zannedersem 2017-2018’de olduğu gibi ekonomiyi canlandırıp bir erken seçime hazırlanıyorlar. Diğer taraftan da diyorlar ki ‘Seçim zamanında yapılacak’, zamanı 2023 haziran ayı. Merkez Bankası’nın ve kamu bankalarının faiz indirmesi ve kredi genişlemesine gitme niyeti seçim açısından düşünüldüğünde seçimin çok daha yakın olduğunu gösteriyor. Belki de önümüzdeki ilkbaharda seçim olabilir.”