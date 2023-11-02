İYİ Partili vekil partisinden istifa etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti.

Nebi Hatipoğlu. Fotoğraf: Twitter

Mayıs 2023 seçimleriyle ilk kez meclise giren Hatipoğlu, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Hatipoğlu şunları dedi: “Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir milletvekili seçildiğim İYİ Parti’yle genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak genel başkanımız Sayın Meral Akşener’i de bilgilendirerek İYİ Parti’den istifa ediyorum.”

Büyük Türk Milleti’nin bilgisine;



Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım.



Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı… — nebi hatipoglu (@NebiHatipoglu) November 2, 2023

Hatipoğlu, eylülde TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada “Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP’yle ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ partiyle belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AKP, MHP, Saadet Partisi olabilir” demişti.