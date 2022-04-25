İYİ Partili Usta: Baskın seçime hazırlıklı olmalıyız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, ekonomideki sıkıntılar nedeniyle erken seçim beklediğini söyledi.

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Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Asgari ücrete zam da enflasyonun rekorlar kırması sonrası AKP’deki düşüşe engel olamadı.

Ekonomideki kötü gidişat nedeniyle muhalefet sözcüleri erken seçim ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Dün partisinin düzenlediği iftar programına katılmak üzere Yozgat’a gelen Usta, seçimlerin Haziran 2023’te olacağına inanmadığını söyledi: “Bu anlamda biz hazırız. Genel başkanımız iki yılı aşkın bir süredir ilçe ilçe geziyor. Teşkilatlarımızın da genel başkanımıza daha diri bir şekilde ayak uydurması lazım. Erken veya baskın seçime karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor çünkü ekonominin gidişatı çok iyi değil.”

Usta, kur korumalı mevduat hesabıyla doların kontrol altında tutulduğunu belirterek, “2023 haziranına kadar bunu tutmanın imkanı yok. Türkiye ciddi bir kur şoku yaşayacaktır çünkü yapısal hiçbir tedbir alınmıyor” dedi.

İktidarın her şeyi binadan ibaret gördüğünü ileri süren Usta, “Sağlık nasıl diyorsunuz, şehir hastanelerinin binalarıyla övünüyor Erdoğan. Eğitim nasıl diyorsun? Okulların binalarıyla övünüyor. Her şey binadan ibaret zanneden bir anlayışla ülkenin ileri gitmesi mümkün değildir ama seçimler yaklaştı, ben hala erken seçim bekleyenlerdenim” dedi.