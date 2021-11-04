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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partili Ataş: Buğday ithalatında 1,4 milyar nüfuslu Çin’i bile geride bıraktık

Türkiye, 1,4 milyar nüfusa sahip Çin’den bile daha fazla buğday ithal eder hale geldi ve buğday ithalatında dünyada ilk sıraya yerleşti.

Fotoğraf: Reuters

Bu gelişme sonrası İYİ Parti, yanlış tarım politikaları ile buğday ithalinden kimlerin haksız kazanç sağladığının Meclis tarafından araştırılmasını istedi, ancak önerge AKP oylarıyla reddedildi.


Sözcü’den Veli Toprak’a konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “2020 yılında 9 milyon 750 bin tonluk buğday ithalatıyla 1.4 milyar nüfuslu Çin’i bile geride bıraktık. Kanada ve Meksika’dan buğday ithal eder hâle geldik” dedi ve şunları söyledi:

‘Milyarlar gidiyor’

“AKP’den önce ülkemiz, buğdayın gen merkezî, Anadolu ise tahıl ambarı olarak bilinirdi. Ancak başarısız tarım politikaları yüzünden buğdayı bile ithal eder duruma geldik. Ürettiğimiz toplam buğdayın yarısı kadarını dışarıdan ithal ediyoruz. Buğday ithalatına 2020 yılında ödediğimiz para tam 2.3 milyar dolardır. Kendi çiftçimizden 2.480 liraya alınan buğday 3.230 liraya ithal edildi. Yani iktidar buğday için Türk çiftçisine ödediği paranın yüzde 45 fazlasını yabancı çiftçiye ödedi. Türk çiftçisinin günahı nedir?”

‘654 bin çiftçi tarımdan koptu’

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ise, 2003 yılından bu yana tarım sektöründe yaklaşık 654 bin çiftçinin üretimden koptuğunu belirterek, “İki Trakya büyüklüğündeki alanımızda ekim dikim yapılamamakta” dedi. Türk çiftçisinin maliyetlerinin artması nedeniyle ekim yapamaz hale geldiğini anlatan Göker, “Gübre fiyatlarına son altı ayda 31 kez zam yapılmışken bu çiftçi nasıl üretim yapacak?” diye sordu.

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