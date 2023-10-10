İYİ Parti’de ittifak yanlısı il başkanlarına ‘Ya istifa edin ya genel merkez alacak’ denmiş

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yerel seçimlerde diğer partilerle işbirliği yapılmasını savunan il başkanlarına “Ya istifa edin ya genel merkez alacak” dediğini belirtti.

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Mayıs 2023 seçimlerinin kaybedilmesinden sonra millet ittifakı ‘fiili olarak’ dağıldı. İYİ Parti ve DEVA Partisi, Mart 2024 yerel seçimlerinde ittifak yapmayıp kendi adaylarına seçime gireceğini açıkladı.

İYİ Parti’de bazı isimler bu kararın yanlış olduğunu yerel seçimlere ittifakla girilmesi gerektiğini savunuyor.

İttifakı savunan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, istifa etmişti. Köylüoğlu “AKP’yi bitirmek için gösterdiğimiz çabayı şimdi de CHP’ye ve (Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur) Yavaş’a kaybettirmek için sergilememiz isteniyor” demişti.

İYİ Parti’yse İstanbul, Ankara ve İzmir dahil tüm şehirlerde kendi adaylarına seçime girmekle kararlı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, seçim işbirliğinden yana il başkanlarına “Ya istifa edin ya genel merkez alacak” kararını ilettiğini dile getirdi.

Kavuncu ayrıca, Köylüoğlu’nu arayarak şunları dile getirdiğini belirtti:

*Partimizin aldığı kararla alakalı farklı bir düşünceniz varsa bunu da eğer bu şekilde dile getirecekseniz, yani partinin almış olduğu kararı uygulayamayacaksanız o zaman genel başkanımızın da bilgisi dahilinde bu şartlar altında çalışmamızın mümkün olmayacağını söyledim.

*Partimizin seçimlere kendi adaylarımızla katılacağımız yönündeki netliğimizi, kararlılığımızı da göstermiş olduk. Partimizin kararı net. Bunu uygulama konusunda da kararlıyız. Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener’in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil.