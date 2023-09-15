İTÜ’de sendikalar ve öğrenciler, yemekhanenin özelleştirilmesine karşı

İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki (İTÜ) sendikalar ve öğrenciler, okul yönetiminin yemekhaneyi özelleştirme çabasına karşı birleştirdi.

Fotoğraf: İTÜ

İTÜ yemekhanesi, üniversitenin öz kaynaklarıyla ve kendi personeliyle işletiliyor. Dışarıdan veya özel sektör müdahalesi bulunmuyor. Son dönemdeyse yemekhanenin özelleştirileceği söylentileri yayılmıştı.

Bu söylentiler gerçek oldu. EKAP’ta yer alan bilgilere göre İTÜ, yemekhane işletmesi için ihale açtı. Önümüzdeki günlerde yapılacak ihaleyle İTÜ yemekhanesi özel şirketlerin işletmesine verilecek.

İTÜ’deki sendikalar ve öğrencilerse buna karşı.

Tez-Koop İş Sendikası, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Ünipersen, Eğitim-İş ve İTÜ öğrencileri imzasıyla yayınlanan metinde bu karara karşı çıkılarak yemekhanenin özelleştirilmesi durumunda doğacak sorunlara işaret edildi.

Metinde şunlar dendi:

*2023 yılında, İTÜ yönetimi bir yandan 250. yıl kutlamaları kapsamında sergi, konser vb. etkinlikler düzenlerken bir yandan öğrenci yemek ücretlerinin bir yıl içinde üç katına çıkarılması, Gümüşsuyu öğrenci yurtlarından kız öğrencilerin çıkarılması, yurt ücretlerine yüzde 75 oranında zam yapılması, anaokulu ve kreşin velilerin dahi haberi olmaksızın, yapılan protokol gizlenerek MEB’e devri ve 2-3 yaş grubu çocukların kreş hakkını kaybetmesi, spor tesislerinde öğrenciler için yüzde 150, çalışanlar için yüzde 600 düzeyinde zam yapılması, yasal zorunluluk olmasına karşın lojman komisyonuna yetkili sendika temsilcisinin alınmaması ve yemekhane hizmetlerinin özelleştirilmesi yönünde ihale açılması gibi, İTÜ öğrencileri ve çalışanlarının hayatını doğrudan ve olumsuz olarak etkileyecek kararları anti-demokratik bir şekilde, tek yanlı olarak almış ve uygulamaya geçirmiş bulunuyor. Sormak istiyoruz, bu tarz uygulamalar devam edecek mi? Sırada ne var? Personel servislerinin kaldırılması, Mediko hizmetlerinin sonlandırılması, öğrenci yurtlarının KYK’ya devri vb. söylentiler de gerçek mi olacak?

Karar, birçok soruna yol açacak

*Yukarıda belirtilen gelişmelerden en vahimi, binlerce çalışana ve öğrenciye hizmet veren yemekhanemizin kapatılarak özel sektörden hizmet alınması için ihaleye gidilmiş olmasıdır. Günümüzdeki ekonomik kriz koşulları, temiz, güvenli ve sağlıklı beslenme olanaklarının zorluğu düşünüldüğünde İTÜ yönetiminin bu girişimi, tüm öğrenciler ve çalışanlar tarafından büyük bir endişe ve tepkiyle karşılanmıştır. Yemek hizmeti özelleştirilen diğer üniversitelerdeki yemekten faydalanmayı bırakma, sağlık sorunları, toplu zehirlenme, fahiş fiyatlandırma, muhatapsız kalma vb. sayısız olumsuz sonuç ortadayken kendi işçileriyle yemeğini yapan İTÜ’nün de bu yanlışa düşmesini kabul etmek mümkün değildir.

İşçilerin durumu belirsiz

*Yemekhane özelleştirilmesinin bir diğer olası sonucu da yemekhane işçilerinin yaşayacağı mağduriyet olacaktır. Açılan ihale şartnamesinde belirtildiği üzere, özelleştirmenin gerçekleşmesi durumunda ihaleyi alacak olan firma kendi personeliyle çalışacak olup, mevcut yemekhane işçilerimiz artık yemekhanede çalışamayacak ve geleceği belirsiz hale getirilecektir. Yıllardır İTÜ öğrencilerine ve çalışanlarına sağlıklı ve nitelikli yemek hizmeti vermek için zor koşullarda emek veren işçilerimizin işlerinin elinden alınması, geleceklerinin belirsiz hale getirilmesi büyük haksızlıktır.

*Kamu hizmetlerinin özel sektörün ‘maliyet-kar’ hesaplaması anlayışı içinde değerlendirilmesi, Anayasaya ve temel insan haklarına aykırıdır. Üniversitelerde sunulan hizmetlerin de halkın vergileriyle oluşturulan kamu kaynaklarından karşılanması sosyal devlet anlayışının bir gereği olup, İTÜ’de yaratılan öz kaynakların ve genel bütçenin İTÜ çalışanları ve öğrencilerinin yaşamını kolaylaştırmak için kullanılması, huzurlu ve mutlu bir çalışma ve eğitim-öğrenim ortamı yaratılması hakkımızdır.

*Bizler aşağıda imzası olan İTÜ çalışanlarını temsil eden sendikalar ve İTÜ öğrencileri olarak, başta yemekhane ihalesinin iptal edilmesi olmak üzere sosyal haklarımıza dönük her türlü girişimden vazgeçilmesini; İTÜ bileşenlerini ilgilendiren temel konularda sendika ve öğrenci temsilcilerinin içinde yer alacağı kurullarda kararlar alınmasını talep ediyoruz. Bundan sonra İTÜ çalışanları ve öğrencilerini etkileyecek tüm olumsuz uygulamalara karşı birlikte karşı duracağımızın ve ortak mücadele edeceğimizin İTÜ mensupları ve kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Tüm taleplerimize rağmen yemekhanenin özelleştirilmesi girişiminde ısrar edilirse buna karşı yanıtımız yemekhane ihalesini alacak firmaları BOYKOT olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.