ITUC: Türkiye işçiler için en kötü 10 ülkeden biri

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) Küresel Haklar Endeksi’ne göre Türkiye 149 ülke arasında işçi haklarının en kötü olduğu 10’uncu ülke oldu.

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2016’dan beri endekste işçi haklarının en kötü olduğu ülkeler arasında ölçülen Türkiye, bu kategoride en fazla kalan ülke olarak rekor kırdı.

ITUC, Türkiye’yle ilgili değerlendirmesinde ‘grevlerin baskılanması’, ‘sendikacıların keyfi tutuklanması’ ve ‘sistematik sendika bozuculuğu’nu öne çıkardı.

Raporda, geçen sene özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanan öğretmenlerin tartaklanarak gözaltına alınması ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması dahil birçok olay örnek gösterildi.

2023 sıralamasında en kötü 10 ülke şöyle: