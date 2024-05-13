İTO’dan hastalara mektup: Zorlanmaya devam edeceksiniz

İstanbul Tabip Odası (İTO), hastalara açık mektup yazdı. Uygulanmaya başlayan ‘Onaylı Randevu Sistemi’nin sorunları çözmeyeceğini belirten İTO, “Yaşanacak sorunların sorumlusu doktorlar değil, Sağlık Bakanlığı’dır” dedi.

‘Kargaşa ortamı doğacak’

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Mektupta yeni sistemle zaten kısa muayene süresinin daha da kısalacağı, sağlık hizmetinin niteliğinin düşeceği belirtildi: “Bu sistemle Sağlık Bakanlığı, randevuların hastalar tarafından onaylanmasını sağlayarak her ne kadar iptal edilen randevular sayesinde yeni randevu imkânı sağlayacağını iddia etse de, gerçekte durum farklı. Randevu alabilen, randevu alıp onaylamayı başaramayan, randevu alamayan tüm hastalarımız polikliniklere yığılacak, bir kargaşa ortamı doğacak.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde hastaların randevusuz da bakılabileceğini söylemişti.

Mektupta bununla ilgili şu ifadeler yer aldı: “Elimizden geldiğince hastalarımıza randevusuz da bakmaya çalışıyoruz. Ancak biz de insanız ve bir kapasitemiz var. Ayrıca her bir hastamıza belli bir süre ayırmamız gerekiyor. Sağlık Bakanı bunları bilmiyor değil. O, kendi sorumluluğunu doktorlara yıkma derdinde. Siz hastalarımızla biz doktorların karşı karşıya kaldığı bir ortam yaratıyor.”

‘Hastalarımızın sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz‘

Sorunların hastaların muayene süresini kısaltmakla, doktorları daha fazla çalıştırmakla, her hastayı hastanelere başvurmasını teşvik etmekle çözülemeyeceği vurgulanan mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Hastaneler daha fazlasını kaldırmıyor. Yapılması gereken yaşadığımız ve çalıştığımız yerlerde ciddi olmayan sağlık sorunlarını yerinde çözmek. Bunun için Aile Sağlığı Merkezleri’ni ve işyeri sağlık birimlerini insan gücü ve altyapı olarak güçlendirmek, ciddi yatırım yapmak gerekiyor. Böyle bir sisteme geçilirse hastane kuyrukları biter.

Biz İTO olarak hastalarımızın sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı’nı, siz hastalarımızın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını engellemeyecek çözümler bulmaya çağırıyoruz. Çözüm randevu sistemini değiştirmekte değil; ücretsiz, nitelikli, kamu eliyle verilecek bir sağlık sistemini inşa etmekte.

Lütfen, bu süreçte yaşanacak muhtemel kargaşa ortamında doktorlara ve sağlık çalışanlarına karşı anlayışlı olalım ve destek verelim.”